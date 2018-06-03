10:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Жозе Моуринью: "Когда твоя команда играет на чемпионате мира, можно обокрасть магазин, и никто не заметит"


Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что делает чемпионат мира особенным турниром.

- Это все еще особенный турнир. Он особенный для стран, участвующих в нем, и он проходит летом, - цитирует специалиста GQ. - Когда сборная играет на чемпионате мира, вся страна останавливается. Думаю, если ты выйдешь на улицу в стране, сборная которой в этот момент играет матч чемпионата мира, ты можешь обокрасть магазин, и никто этого не заметит. Это настолько великолепный турнир, что даже те, кто не любит футбол, влюбляются в национальную сборную.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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