Жозе Моуринью: "Хотел бы возглавить сборную Португалии"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что ему интересна работа со сборной Португалии. Специалист отметил, что на его мнение повлиял чемпионат мира-2018 в России.

– Изначально говорил, что хотел бы хоть раз поработать на чемпионате мира в качестве эксперта. Но когда я побывал в России, ощутил все эти эмоции, понял, что хочу большего, – цитирует RT Моуринью. – Мне никогда не доводилось выступать на таких скоротечных турнирах, я привык к длинным футбольным сезонам, которые длятся до 11 месяцев. Работа на чемпионате мира или чемпионате Европы – это то, что мне было бы интересно испытать. В будущем я хотел бы поучаствовать в чемпионате мира как тренер.

– У вас есть какие-либо предпочтения в плане выбора национальной команды?

– Конечно, я хотел бы работать со сборной своей страны. Когда я выиграл Лигу чемпионов с "Порту", эмоции отличались от тех, что я испытал, одержав победу с "Интером". Я не знаю, когда я возглавлю национальную команду, но это обязательно случится.

На ЧМ-2018 сборная Португалии под руководством Фернанду Сантуша заняла второе место в группе B, а в 1/8 финала уступила Уругваю (1:2).

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