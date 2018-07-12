Жозе Моуринью: "Хорватские футболисты сделали все, чтобы прославить свою страну"

Португальский специалист Жозе Моуринью поделился мнением об игре сборной Хорватии на чемпионате мира-2018. Балканская команда в среду обыграла сборную Англии и вышла в финал, где встретиться с командой Франции.

"Хорватия – очень техничная и талантливая команда. Как правило, футболисты очень быстро покидают страну и едут за рубеж. Зачастую они выбирают Германию. Там их учат дисциплине, они упорно работают. Но редко они сразу уезжают в топ-клубы. Им приходится пройти большой путь. Это касается и Модрича, и Манджукича, и Ракитича. Кроме того, на них влияют исторические события, которые происходили со страной. Многие из них могли потерять родных в ходе войны. Но теперь они сделали все, чтобы прославить ее", – приводит слова Моуринью Russia Today.