Жозе Моуринью: "Хорватия способна дать бой Аргентине"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча чемпионата мира-2018 между сборными Аргентины и Хорватии отметил опытных центральных полузащитников европейской команды. Португальский специалист убежден, что "шашечным" по силам навязать борьбу южноамериканцам.

– Хорватия – это команда с талантливыми опытными игроками, которые выступают за лучшие клубы мира, – цитирует RT Моуринью. – Не думаю, что в последние годы у них появилось следующее поколение, но у них все еще остается группа игроков, особенно в центре поля, которые являются одними из лучших в мире. Аргентина – это Аргентина, но считаю, что Хорватия способна дать ей бой.

Матч Аргентина – Хорватия состоится сегодня, 21 июня, на стадионе "Нижний Новгород". Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

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