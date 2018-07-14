Жозе Моуринью: "Франция - фаворит, но обычно в финале нет фаворита"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает сборную Франции фаворитом финального матча чемпионата мира-2018 против Хорватии. При этом специалист отметил, что в решающих играх шансы у команд обычно примерно равные.

- Франция – фаворит. Но обычно говорят, что в финале чемпионата мира нет фаворита и аутсайдера. В финале нужно не играть, а выигрывать, - цитирует RT Моуринью. - Необходимо идти именно с таким настроем. Уверен, хорваты пойдут туда с подобным настроем.

Специалист также отметил, что Хорватия, в отличие от Франции, играла все семь матчей на турнире стартовым составом, а три из них заканчивались после 120 минут, и потому считает несправедливым, что у французов есть дополнительный день отдыха перед финалом.

- Этот фактор может сказаться. У Хорватии сейчас фантастическое поколение: Лука Модрич, Марио Манджукич, Иван Перишич, - сказал Моуринью. - У них есть все шансы выиграть. Думаю, матч будет проходить на равных. Если игра затянется, то у хорватов будет меньше шансов. Но их боевой дух может помочь им одержать верх.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское) // Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь