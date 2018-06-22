Жозе Моуринью: "Думаю, бразильцы легко обыграют Коста-Рику"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча между сборными Бразилии и Коста-Рики на чемпионате мира-2018 отметил стабильную игру последней. Вместе с тем, португальский специалист назвал козырями южноамериканцев большое число талантливых игроков и изобретательность.

– Коста-Рика не только достойно выступила на прошлом чемпионате, но и в целом играет стабильно хорошо, – цитирует RT Моуринью. – Я наблюдал за ее товарищеским матчем с Шотландией и знаю, насколько организованно они играют. Но на стороне Бразилии много талантливых игроков, динамика, изобретательность. Думаю, бразильцы легко выиграют.

Матч Бразилия – Коста-Рика состоится сегодня, 22 июня. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, начало игры – 15.00 по московскому времени.

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