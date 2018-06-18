Жозе Моуринью: "Бразильские защитники оборонялись слабо"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает результат матча чемпионата мира-2018 Бразилия – Швейцария (1:1) неожиданным. По его мнению, бразильцы слабо сыграли в обороне, поэтому пропустили.

– Результат неожиданный, – отметил Моуринью в эфире RT. – Многие считают, что Бразилия все же победила бы. Ей пророчили победу, но матч оказался сложным. Рассчитывали, что бразильцы дожмут, а в итоге получилось так, что они пропустили и поплатились за то, что плохо оборонялись. Бразильские защитники оборонялись слабо, и оказалось так, что швейцарским футболистам оставалось совершить последний рывок.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи