10:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Жозе Моуринью: "Аргентина и Нигерия выйдут в плей-офф, Хорватия и Исландия вылетят"


Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал прогноз на исход соревнований в группе D ЧМ-2018. Он считает, что выйдут из группы сборные Аргентины и Нигерии, а команды Хорватии и Исландии прекратят борьбу на этой стадии.

- В группе D первое место займет малыш (Лионель Месси. – прим. "СЭ"). Второе место... Очень сложный выбор, но я ставлю на африканскую сборную – Нигерию, – цитирует Моуринью RT.

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/520235-argentina-horvatiya-islandiya-gruppa-prognoz-mourinyu

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