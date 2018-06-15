Жозе Моуринью: "Англия может выиграть чемпионат мира"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что сборная Англии имеет состав способный выиграть чемпионат мира-2018. Англичане сыграют в группе с Панамой, Тунисом и Бельгией.

– У сборной Англии хороший состав из молодых и опытных игроков, – цитирует Sky Sports Моуринью. – Все они играют в самой конкурентнлй лиге в мире, в премьер-лиге, все они играют за лучшие команды с опытом игры в Лиге чемпионов, которая, безусловно, является высоким уровнем футбола. Да, я думаю, они могут выиграть чемпионат мира.

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