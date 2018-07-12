Жозе Моуринью: "Англичане имеют все основания вернуться домой с гордостью"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью - о матче 1/2 финала ЧМ-2018 Хорватия - Англия (2:1).

- Я считаю, что это огромное достижение для Хорватии – страны, у которой не самая сильная внутренняя лига, - цитирует специалиста RT. - Это потрясающе, что они дошли до финала. У англичан есть повод плакать сегодня, но также есть и для оптимизма. Команда у них молодая, они серьезно выросли сегодня. Вероятно, Янг и Варди не попадут на ЧМ-2022, но у остальных есть все шансы. Я бы оставил Саутгейта на своем посту и дал ему шанс руководить командой на Евро-2020. Они имеют все основания вернуться домой с гордостью.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018