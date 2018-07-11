Жозе Моуринью: "Англичанам повезло, что они не проиграли в основное время"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Хорватия - Англия. По его словам, хорваты были ближе к победе, и Англии повезло перевести встречу в дополнительное время.

- Я сказал, что еще один мяч будет забит, - цитирует RT Моуринью. - Шанс имели англичане, а потом была такая ситуация, что одна ошибка могла вернуть хорватов в игру. Англичанам повезло, что они не проиграли. Сложно верить, что хорватам хватит сил дожать англичан. Но все возможно. Игроки устали. Травма Стринича достаточно красноречива. Уже в перерыве у него кончились силы. У других игроков они тоже не безграничны. В этот момент четвертая замена может сыграть большую роль. Это очень важно для здоровья игроков.

Ни одна из команд не хочет, чтобы все дошло до серии пенальти. Ракитич ужасно устал, но он отличный исполнитель пенальти. То же касается и Манджукича. Это время дилемм. Тренерам приходится принимать жизненно важные решения, которые повлияют на исход матча.

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