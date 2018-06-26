Жозе Фонти: "Пенальти в пользу Ирана - сомнительное решение"

Защитник сборной Португалии Жозе Фонти недоволен тем, что Иран сравнял счет в конце матча 3-го тура группового турнира ЧМ-2018 с пенальти. По его словам, одиннадцатиметровый был назначен сомнительный.

– Главное, что мы должны быть рады выходу в плей-офф, – цитирует A Bola Фонти. – Мы больше контролировали игру, пока не был назначен пенальти. Эту ситуацию трудно принять. Мне кажется, что пенальти – сомнительное решение.

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