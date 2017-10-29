Жоржинью решил выступать за сборную Бразилии

Полузащитник "Наполи" Жоржинью сделал выбор в пользу выступлений за сборную Бразилии, информирует La Gazzetta dello Sport. Футболист давно живет в Италии, он выступал за молодежную сборную страны. Однако за основную команду он сыграл два товарищеских матча.

Отмечается, что главный тренер сборной Бразилии Тите хочет включит Жоржинью в состав команды на предстоящий чемпионат мира-2018. В текущем сезоне 25-летний футболист провел семь матчей в чемпионате Италии, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.