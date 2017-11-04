Жоржинью и Дзадза вызваны в сборную Италии на стыковые матчи со Швецией

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура огласил состав команды на стыковые матчи чемпионата мира-2018 против Швеции, которые состоятся 10 и 13 ноября. Защитник "Зенита" Доменико Кришито не попал в окончательную заявку команды.

При этом в список попал полузащитник "Наполи" Жоржиньо. Ранее в СМИ появилась информация о том, что хавбек принял решение выступать за сборную Бразилии. Кроме того, вызов в национальную команду получил форвард "Валенсии" Симоне Дзадза.

Полностью состав сборной Италии выглядит следующим образом:

Вратари: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Маттиа Перин ("Дженоа"), Джанлуиджи Доннарумма("Милан");



Защитники: Давиде Астори ("Фиорентина"), Леонардо Спинаццола ("Аталанта"), Данило Д`Амброзио ("Интер"), Маттео Дармиан ("Манчестер Юнайтед"), Леонардо Бонуччи ("Милан"), Даниеле Ругани, Андреа Барцальи, Джорджо Кьеллини (все – "Ювентус"), Давиде Дзаппакоста ("Челси");



Полузащитники: Марко Пароло ("Лацио"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Алессандро Флоренци, Даниеле Де Росси (оба – "Рома"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Антонио Кандрева, Роберто Гальярдини ("Интер");



Нападающие: Эдер ("Интер"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Андреа Белотти ("Торино"), Маноло Габбьядини ("Саутгемптон"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Симоне Дзадза ("Валенсия").