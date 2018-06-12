Жоау Мариу: "В сборной Португалии здоровая конкуренция за место в стартовом составе"

Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу перед стартом ЧМ-2018 рассказал о конкуренции за место в стартовом составе команды.

- Каждый игрок в составе сборной Португалии очень качественно оснащен и имеет достаточный опыт выступлений на европейской арене, - цитирует футболиста ТАСС. - У нас есть большая конкуренция в полузащите, но мы не соперники друг другу, а партнеры по национальной сборной. Я бы в целом хотел сказать, что конкуренция за место в стартовом составе в сборной Португалии абсолютно здоровая. Нашей главной целью является показать хороший уровень футбола и добиться желаемого результата. Есть небольшое волнение, но я абсолютно уверен, что оно перейдет в мотивацию с момента стартового свистка судьи.

На чемпионате мира португальцы сыграют в группе В с командами Испании, Марокко и Ирана.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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