"Живи мечтой!" Гипнотизирующее видео сборной России

Сборная России в официальном Твиттере опубликовала необычное видео в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании. Возможно, игроки национальной команды пытаются загипнотизировать предстоящего соперника.
Живи Мечтой! Вместе к победе pic.twitter.com/farzQFH0ad– Сборная России (@TeamRussia) 30 июня 2018 г.
Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское) //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: турнирное положение,
календарь турнира, расписание матчей по группам, датам и городам