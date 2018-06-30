"Живи мечтой!" Гипнотизирующее видео сборной России

Сборная России в официальном Твиттере опубликовала необычное видео в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании. Возможно, игроки национальной команды пытаются загипнотизировать предстоящего соперника.

Живи Мечтой! Вместе к победе pic.twitter.com/farzQFH0ad – Сборная России (@TeamRussia) 30 июня 2018 г.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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