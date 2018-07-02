Житель Кургана просит Путина присвоить Акинфееву звание Героя России

Житель Кургана Никита Жаткин создал на сайте Change.org петицию с требованием дать вратарю сборной России Игорю Акинфееву звание героя страны. Адресована петиция Президенту РФ Владимиру Путину.

"Вратарь сборной России Игорь Акинфеев внёс огромный вклад в победу в матче 1/8 финала Чемпионата Мира против команды Испании, героически защищая ворота. Уверен, что выдающиеся достижения вратаря нашей сборной достойны награды. Победа воодушевила россиян болеть за наших футболистов. Пример Игоря может послужить хорошим образцом для подрастающего поколения. Я предлагаю присвоить Игорю Акинфееву звание Героя России", - говорится в тексте петиции.

Акинфеев отразил два послематчевых пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании (1:1, пенальти - 4:3) и был признан лучшим игроком встречи. В четвертьфинале россияне сыграют с Хорватией.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу