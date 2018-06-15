Жиру и Мбаппе тренировались в общей группе сборной Франции

Нападающие сборной Франции Оливье Жиру и Кильян Мбаппе тренировались в общей группе перед первым матчем команды на чемпионате мира в России, информирует "РИА Новости". 16 июня команда сыграет со сборной Австралии.

Мбаппе получил повреждение голеностопа левой ноги на тренировке французов в подмосковной Истре во вторник и завершил занятие досрочно. У Жиру была травма головы, и он некоторое время не тренировался в полном объеме. Все остальные футболисты сборной Франции также работали в общей группе.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу