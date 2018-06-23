Жирков вернулся в общую группу

Как и ожидалось, защитник Юрий Жирков приступил к занятиям в общей группе сборной России. Фланговый игрок обороны почувствовал дискомфорт в месте старого повреждения после игры чемпионата мира-2018 с Египтом (3:1) и пропустил несколько дней тренировок.

Полузащитник Алан Дзагоев по-прежнему работает индивидуально и в Самару со сборной не полетит. Команда под руководством Станислава Черчесова отправится на матч третьего тура группового турнира мирового первенства против Уругвая сегодня, 23 июня.

Матч между хозяевами ЧМ-2018 и южноамериканцами, по итогам которого определится, какая из команд займет итоговое первое место в группе A, состоится на "Самара Арене" в понедельник, 25 июня. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Уругвай - Россия: прямая онлайн-трансляция матча – 25 июня 2018 в 17.00

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Все о сборной России по футболу на чемпионате мира-2018 //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты