Жирков вернулся в общую группу

Как и ожидалось, защитник Юрий Жирков приступил к занятиям в общей группе сборной России. Фланговый игрок обороны почувствовал дискомфорт в месте старого повреждения после игры чемпионата мира-2018 с Египтом (3:1) и пропустил несколько дней тренировок.
Полузащитник Алан Дзагоев по-прежнему работает индивидуально и в Самару со сборной не полетит. Команда под руководством Станислава Черчесова отправится на матч третьего тура группового турнира мирового первенства против Уругвая сегодня, 23 июня.
Матч между хозяевами ЧМ-2018 и южноамериканцами, по итогам которого определится, какая из команд займет итоговое первое место в группе A, состоится на "Самара Арене" в понедельник, 25 июня. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)
Уругвай - Россия: прямая онлайн-трансляция матча – 25 июня 2018 в 17.00
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