Жирков вернулся в общую группу

Сборная России проводит очередную тренировку в Новогорске. Команда работает в полном составе. Полузащитник Юрий Жирков, покинувший занятие накануне, вернулся в общую группу. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, россияне продолжают подготовку к чемпионату мира. На групповом этапе команде предстоит сыграть со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

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