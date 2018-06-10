Жирков вернулся в общую группу

Сборная России проводит очередную тренировку в Новогорске. Команда работает в полном составе. Полузащитник Юрий Жирков, покинувший занятие накануне, вернулся в общую группу. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Напомним, россияне продолжают подготовку к чемпионату мира. На групповом этапе команде предстоит сыграть со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).
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