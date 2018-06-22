Жирков вернется в общую группу завтра

Сборная России проводит тренировку в Новогорске в рамках подготовки к матчу чемпионата мира против Уругвая. В начале занятия все игроки вышли в центр поля выслушать установку Станислава Черчесова, а затем заниматься отдельно в тренажерный зал отправился Алан Дзагоев, чье возвращение в строй после травмы задней поверхности бедра ожидается к плей-офф. Также в зал ушел работать Юрий Жирков, почувствовавший дискомфорт в месте старого повреждения после игры с Египтом​ - его возвращение в общую группу ожидается завтра. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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