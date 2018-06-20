Жирков снова работает по индивидуальной программе

Защитник сборной России Юрий Жирков не будет заниматься в общей группе, сообщает пресс-служба национальной команды. В ближайшие дни он будет тренироваться по индивидуальной программе. Накануне он провел 86 минут в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Египта (3:1), который де-факто вывел россиян в плей-офф ЧМ.

После матча открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии (5:0), в котором Жирков отыграл все 90 минут, он также занимался по индивидуальной программе два дня.

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Заключительный матч группового турнира сборная России проведет в Самаре против Уругвая.

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу