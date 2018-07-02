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Жирков сегодня пройдет обследование


Защитник сборной России  Юрий Жирков сегодня пройдет обследование МРТ. Жирков в матче 1/8 финала с Испанией провел первый тайм, после чего был заменен. У Жиркова воспаление сухожилия одной из мышц голени и сегодня вечером после обследования картина станет более понятной.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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