Жирков работает индивидуально из-за небольшого ушиба стопы

Сборная России проводит тренировку на базе в Новогорске. На поле нет защитника Юрия Жиркова. Он работает по индивидуальной программе из-за небольшого ушиба стопы, сообщили в пресс-службе РФС. Остальные игроки занимаются в общей группе.

Сборная России 5 июня провела заключительный контрольный матч перед стартом чемпионата мира-2018 (1:1 против Турции). В групповом турнире ЧМ-2018 россияне сыграют с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена"). (Филипп ПАПЕНКОВ)

Сборная России на чемпионате мира по футболу