Жирков провел полную тренировку в общей группе

Полузащитник сборной России Юрий Жирков вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает "Р-Спорт". 34-летний хавбек 15 и 16 июня работал по индивидуальной программе из-за ушиба голени, полученного в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0).

Россияне продолжают готовиться ко встрече второго тура группового турнира ЧМ-2018 против Египта, который состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Воскресную тренировку национальной команды посетили вице-премьер РФ Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин и и.о. главы РФС Александр Алаев. Позднее сегодня, 17 июня, сборная отправится в Санкт-Петербург. Полузащитник Алан Дзагоев, получивший травму в матче с саудовцами, останется в Москве для продолжения реабилитации.

Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00

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