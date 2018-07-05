Жирков по-прежнему тренируется по индивидуальной программе

Защитник сборной России Юрий Жирков работает по индивидуальной программе в тренажерном зале, сообщает Твиттер национальной команды. Ранее у 34-летнего игрока было диагностировано воспаление сухожилия одной из мышц голени.
Остльные игроки занимаются в общей группе. Полузащитник Алан Дзагоев начнет занятие на поле и будет работать с некоторыми ограничениями.
Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).
Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)
Юрий Жирков сегодня продолжит индивидуально тренироваться в тренажёрном зале . Алан Дзагоев начнёт занятие на поле и будет работать с некоторыми ограничениями. pic.twitter.com/gRzEFbCVtn– Сборная России (@TeamRussia) 5 июля 2018 г.
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