14:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Жирков избежал серьезной травмы

1

Руководитель департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров заявил, что полузащитник сборной России Юрий Жирков​ избежал серьезного повреждения на тренировке. Напомним, что сегодня футболист покинул занятие раньше остальных из-за небольшой травмы.

– Все нормально с ним, все в порядке, – цитирует "Р-Спорт" Владимирова.

Сборная открыла двери детям. Онлайн //
Жирков покинул тренировку сборной России

Опрос

Какое место сборная России займет в группе на домашнем чемпионате мира-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180609/1137803741.html

1
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ


СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!