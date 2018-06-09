Жирков избежал серьезной травмы

Руководитель департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров заявил, что полузащитник сборной России Юрий Жирков​ избежал серьезного повреждения на тренировке. Напомним, что сегодня футболист покинул занятие раньше остальных из-за небольшой травмы.

– Все нормально с ним, все в порядке, – цитирует "Р-Спорт" Владимирова.

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Жирков покинул тренировку сборной России