Жирков избежал серьезной травмы

Руководитель департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров заявил, что полузащитник сборной России Юрий Жирков избежал серьезного повреждения на тренировке. Напомним, что сегодня футболист покинул занятие раньше остальных из-за небольшой травмы.
– Все нормально с ним, все в порядке, – цитирует "Р-Спорт" Владимирова.
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Жирков покинул тренировку сборной России
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https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180609/1137803741.html