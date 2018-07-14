Жилберту Силва: "Прекрасно, что вся страна сплотилась вокруг сборной России и поддерживала ее"

Бывший полузащитник сборной Бразилии Жилберту Силва заявил, что выступление национальной команды России удивило весь футбольный мир. Россияне добрались до 1/4 финала, где уступили Хорватии (1:1, 3:4 по пенальти).

- Сборная России удивила всех, весь футбольный мир, показала очень хороший результат, - приводит ТАСС слова Силвы. - Я приезжал в Россию до начала чемпионата мира, и судя по тому, что я видел, читал в газетах и наблюдал по телевидению, никто не думал даже о выходе из группы. Показанный результат важен для страны, для подрастающего поколения, которое будет воодушевляться, видя игру главной команды. Прекрасно, что вся страна сплотилась вокруг команды и поддерживала ее. Россия меня очень поразила, я впечатлен тем, что я здесь увидел. Очень понравилась организация, все замечательно.

Напомним, на ЧМ-2018 осталось провести всего два матча: за третье место сыграют Бельгия и Англия, а за титул поборются Франция и Хорватия.

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место - начало в 17.00 (время московское)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)