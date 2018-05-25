Жилберту Силва: "Меня сильно впечатлила инфраструктура в России"

Победитель чемпионата мира и Кубка Америки Жилберту Силва во время панельной сессии "Новые инфраструктура и технологии в спорте. Как эффективно использовать?" в рамках Петербургского международного экономического форума отметил значимость турнира для нашей страны, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Я был в Москве и во Владивостоке, а сейчас впервые посетил Петербург. Вижу, что по всей стране создается прекрасная атмосфера, потому что чемпионат мира - это не только футбол, это мероприятие, которое объединяет людей и строит мосты между культурами. Чемпионат мира меняет представление о стране. Я уверен, что всем понравится в России, потому что здесь очень много интересного. Меня сильно впечатлили инфраструктура, которую создали в России для чемпионата мира. У людей останутся эти стадионы, останутся эмоции.



- Кого вы будете поддерживать на чемпионате мира?



- Я, конечно, буду болеть за родную сборную Бразилии. Рассчитываю, что Неймар подойдет к турниру в 100-процентной форме.