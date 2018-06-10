Жилберту Силва: "Каземиру – один из лучших, если не лучший опорник в мире"

Чемпион мира 2002 года Жилберту Силва отметил, что полузащитник Каземиру смог заменить его в опорной зоне сборной Бразилии, а также оценил большую роль игрока в команде. Силва закончил выступления за национальную команду в 2010 году.
- На мой взгляд, Каземиру – один из лучших, если не лучший опорный полузащитник в мире. С момента моего ухода из сборной все игроки, которые исполняли эту роль, играли по-другому. При всем уважении к ним, их стиль был совершенно иным, - приводит Sky Sports слова Силвы. - В какой-то момент у нас были Паулинью и Рамирес, у них одинаковый стиль игры. Ни один из них не играл роль оборонительного хавбека, а с приходом Каземиру у Бразилии есть игрок, который держит позицию и страхует четверку защитников. Это развязывает руки атакующим игрокам. Также роль Каземиру дает Паулинью возможность идти вперед, и это хорошо для Бразилии, потому что он очень хорош в штрафной площади и способен замкнуть подачу.
Каземиру выступает за сборную страны с 2011 года.
Бразильцы на чемпионате мира в России сыграют в группе Е с командами Швейцарии (17 июня), Коста-Рики (22 июня) и Сербии (27 июня).
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