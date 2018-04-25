Жилберту Силва и Наталья Водянова проведут юнифайд-матч во Владивостоке

Посол чемпионата мира-2018, супермодель Наталья Водянова и чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберту Силва проведут юнифайд-матч во Владивостоке, сообщает пресс-служба администрации Приморского Края. Игра пройдет в рамках мирового турне кубка чемпионата мира. Трофей прибудет в город 1 мая и пробудет там три дня.

Владивосток станет первым городом третьего этапа тура легендарного трофея, за который будут бороться сильнейшие команды мира. По словам организаторов, официальная церемония приветствия главного футбольного приза состоится возле Администрации Приморского края 1 мая, в 15.30 (по местному времени. - Прим. "СЭ"). Здесь будет возведена сцена, футбольный мини-стадион с искусственным полем и трибунами.

В матче, помимо Водяновой, которая основала благотворительный фонд ''Обнаженные сердца'', и Силвы примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.