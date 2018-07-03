"Жевуны" с матча Испания - Россия - уже стрит-арт. Фото

Кадры с экстравагантными болельщиками сборной России на матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании уже получили сумасшедшую популярность.

Во время матча телекамеры выхватили троицу в кокошниках, мирно поедающую хот-доги, в то время, как Испания активно наседала на ворота рооссиян. Невозмутимость всех троих (ими оказались супруги Дмитрий Гнатюк и Инна Каленская, а также их племянник Юрий Гнатюк) серьезно контрастировала с происходящим на поле.

В Инстаграме alexart214 было опубликовано изображение "жевунов", которое было сделано на одном из гаражей.

Сборная России смогла удержать ничью в основное и дополнительное время (1:1), а в серии пенальти была точнее - 4:3.

Сборная России на чемпионате мира по футболу