00:51 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Жевуны" с матча Испания - Россия - уже стрит-арт. Фото


Кадры с экстравагантными болельщиками сборной России на матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании уже получили сумасшедшую популярность.

 
Дмитрий ГНАТЮК, Инна КАЛЕНСКАЯ и Юрий ГНАТЮК."Если снимем кокошники, никто нас не узнает"

Во время матча телекамеры выхватили троицу в кокошниках, мирно поедающую хот-доги, в то время, как Испания активно наседала на ворота рооссиян. Невозмутимость всех троих (ими оказались супруги Дмитрий Гнатюк и Инна Каленская, а также их племянник Юрий Гнатюк) серьезно контрастировала с происходящим на поле. 

В Инстаграме alexart214 было опубликовано изображение "жевунов", которое было сделано на одном из гаражей.

Сборная России смогла удержать ничью в основное и дополнительное время (1:1), а в серии пенальти была точнее - 4:3.

 

Сборная России на чемпионате мира по футболу 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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