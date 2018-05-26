Жером Боатенг зачитал рэп к чемпионату мира-2018. Видео

Защитник "Баварии" и сборной Германии Жером Боатенг в преддверии чемпионата мира-2018 зачитал рэп в клипе британского комика Джека Уайтхолла. Композиция называется "Mannschaft" ("Команда").
В клипе также можно наблюдать полузащитника дортмундской "Боруссии" Марио Гетце и форварда "Баварии" Томаса Мюллера.
Боатенг вошел в расширенную заявку сборной Германии на ЧМ-2018. Мировое первенство пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.
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