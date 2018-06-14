Жером Боатенг: "Игроки сборной Германии вместе посмотрят матч Россия - Саудовская Аравия"

Защитник сборной Германии Жером Боатенг отметил, что все игроки команды будут вместе смотреть матч открытия чемпионата мира-2018 между Россией и Саудовской Аравией. Встреча пройдет в четверг на московской арене "Лужники" и начнется в 18.00 по московскому времени. Сборная Германии проведет свой первый матч в Москве 17 июня – против Мексики.

– Мы обязательно посмотрим матч между сборными России и Саудовской Аравии сегодня вечером, это же первая игра на чемпионате мира, – цитирует "РИА Новости" Боатенга. – Мы все вместе будем ее смотреть.

То, что мы сразу играем с таким сильным соперником, как мексиканцы, – преимущество для нашей команды. Мы будем играть с полной мотивацией.

Сейчас я в сборной Германии и намерен принести ей пользу. Все остальные вопросы сейчас отходят на второй план. Хочу способствовать тому, чтобы мы здесь добились успеха – ни больше, ни меньше.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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