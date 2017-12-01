Жерно Рор: "Больше Нигерия не сможет устроить Аргентине сюрприз, как в Краснодаре"

Главный тренер сборной Нигерии Жерно Рор отметил, что матч группового турнира чемпионата мира 2018 года против Аргентины будет для его команды как финал. Он также добавил, что нигерийцам нужно как можно лучше подготовиться к первой игре с Хорватией.

По итогам жеребьевки соперниками Нигерии по группе D стали Аргентина, Исландия и Хорватия. В товарищеском матче, который прошел в Краснодаре в ноябре, нигерийцы победили аргентинцев со счетом 4:2.

– Мы были в четвертой корзине, поэтому нам достались три сильных соперника. Надо как можно лучше подготовиться к первому матчу с Хорватией, – приводит официальный сайт ФИФА слова Рора. – Было бы здорово провести товарищеский матч с Сербией. У Исландии лучшие фанаты в Европе. Аргентину мы хорошо знаем, но и они нас, так что больше не сможем устроить им сюрприз, как в Краснодаре. К тому же теперь они будут с Месси. Этот матч будет для нас как финал.

Итоги жеребьевки ЧМ-2018 // Чемпионат мира-2018. Календарь матчей группового турнира