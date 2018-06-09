Жереми Жано: "Сборная России хорошо проведет ЧМ-2018, так как страна-организатор всегда хорошо играет"

Экс-вратарь "Сент-Этьена" Жереми Жано считает, что сборная России проявит себя на чемпионате мира-2018. Также он назвал фаворитов мирового первенства.

– Фаворитами турнира будут Испания, Бразилия, Португалия и все сильные страны, – цитирует Parlons Football Жано. – Также исхожу из того, что страна-организатор всегда хорошо играет, поэтому считаю, что сборная России покажет себя. Кроме того, думаю, что одной из сборных Африки предстоит отличное путешествие в турнире – почему бы не сборной Марокко Эрве Ренара? Близок тот день, когда африканская команда станет победителем мирового первенства. Что касается сборной Франции, то она, как минимум, дойдет до полуфинал.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах России.

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