Жеребьевка ЧМ-2018: трансляция

Сегодня в столичном Кремле состоится жеребьевка финального турнира чемпионата мира по футболу 2018 года. Он пройдет, напомним, пройдет в 11 российских городах и на 12 стадионах. Церемонию жеребьевки проведут футбольный эксперт из Англии Гари Линекер и спортивная журналистка из России Мария Командная.

"СЭ" ведет прямую трансляцию церемонии жеребьевки группового турнира финальной части чемпионата мира-2018.

Сразу после завершения мероприятия на сайте "СЭ" вас будут ждать медиа-репортажи, комментарии наших ведущих авторов, конечно, участников самой жеребьевки, а также футболистов сборной России и других национальных команд.

Прямая трансляция жеребьевки ЧМ-2018.