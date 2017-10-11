Жеребьевка ЧМ-2018. Определился состав первой корзины

Определился предварительный состав корзин для команд, которые выступят на чемпионате мира 2018 года. При определении состава корзин будет учитываться октябрьский рейтинг ФИФА, который будет опубликован 16 октября, но все матчи, которые будут учитываться для составления рейтинга, уже сыграны.

Команды, гарантировавшие себе участие в чемпионате мира:

1 корзина: Россия (страна-организатор), Бразилия, Бельгия, Германия, Польша, Португалия, Франция, Аргентина;

2 корзина: Мексика, Англия, Испания, Уругвай, Колумбия;

2 или 3 корзина: Коста-Рика, Исландия;

3 корзина: Иран, Египет;

3 или 4 корзина: Япония, Нигерия, Сербия;

4 корзина: Корея, Саудовская Аравия, Панама.

Участники стыковых матчей и африканские сборные (отборочный турнир завершится в ноябре):

2 корзина: Перу, Швейцария, Италия;

2 или 3 корзина: Хорватия, Дания, Северная Ирландия;

3 корзина: Швеция, Ирландия, Тунис, Сенегал, ДР Конго;

3 или 4 корзина: Австралия;

4 корзина: Греция, Морокко, Буркина Фасо, Кот-д'Ивуар, Кабо Верде, Гондурас, Новая Зеландия.

В европейских стыковых матчах (которые пройдут в ноябре) "сеянными" станут Швейцария, Италия, Хорватия и Дания, "несеянными" – Северная Ирландия, Швеция, Ирландия и Греция. Жеребьевка состоится в Цюрихе 17 октября.

Межконтинентальные стыковые матчи (в ноябре): Гондурас - Австралия, Новая Зеландия - Перу.

Напомним, что жеребьевка мирового первенства пройдет 1 декабря в Москве. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.