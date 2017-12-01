Жеребьевка ЧМ-2018: дата церемонии, трансляция

В первый день зимы состоится церемония жеребьевки финальной части ЧМ-2018. Сам турнир, напомним, примет Россия с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. Жеребьевка группового турнира пройдет в Кремле. Ведут ее британец Гари Линекер и россиянка Мария Командная. Начало торжественного шоу в 18.00 по местному времени.

"СЭ" ведет прямую трансляцию церемонии жеребьевки группового турнира финальной части чемпионата мира-2018.

Сразу после завершения мероприятия на сайте "СЭ" вас будут ждать медиа-репортажи, комментарии наших ведущих авторов, конечно, участников самой жеребьевки, а также футболистов сборной России и других национальных команд.

Прямая трансляция жеребьевки ЧМ-2018.