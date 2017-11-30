Жеребьевка ЧМ-2018: дата церемонии, трансляция

В пятницу, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка финальной части чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. Церемония жеребьевки группового турнира состоится в Кремле. Вести ее будут Гари Линекер и Мария Командная. Начало – в 18.00 по московскому времени.

"СЭ" ведет прямую трансляцию церемонии жеребьевки группового турнира финальной части чемпионата мира-2018.

Сразу после завершения мероприятия на сайте "СЭ" вас будут ждать медиа-репортажи, комментарии наших ведущих авторов, конечно, участников самой жеребьевки, а также футболистов сборной России и других национальных команд.

Прямая трансляция жеребьевки ЧМ-2018.