Женская сборная России по футболу пожелала хорошего выступления мужской национальной команде на ЧМ-2018. Видео

Женская национальная команда по футболу желает достойного выступления мужской сборной России на чемпионате мира.

- Женская национальная сборная России пожелала мужской сборной России хорошего выступления на ЧМ-2018. Спасибо, девчонки, - сообщается в официальном Твиттере мужской команды.

Сборная России сыграет в группе А, где встретится с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи