Женская сборная России по футболу пожелала хорошего выступления мужской национальной команде на ЧМ-2018. Видео

Женская национальная команда по футболу желает достойного выступления мужской сборной России на чемпионате мира.
- Женская национальная сборная России пожелала мужской сборной России хорошего выступления на ЧМ-2018. Спасибо, девчонки, - сообщается в официальном Твиттере мужской команды.
Женская национальная сборная России @WomenRussia пожелала мужской сборной России @TeamRussia хорошего выступления на ЧМ2018!– Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2018 г.
Спасибо, девчонки! 😊🤩 pic.twitter.com/yNPcClSKuY
Сборная России сыграет в группе А, где встретится с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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