12:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Женщинам в Иране закрыт доступ на футбол. Но не в России! Фото

Болельщицы сборной Ирана. Фото Илья АНДРЕЕВ, "СЭ" Болельщица сборной Ирана. Фото Илья АНДРЕЕВ, "СЭ"
Болельщицы сборной Ирана. Фото Илья АНДРЕЕВ, "СЭ"
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Женщинам запрещено посещать футбольные матчи в Иране. На чемпионат мира это, разумеется, не распространяются, поэтому иранскую команду на стадионах России будут поддерживать не только мужчины, но и женщины. 

На открытой тренировки команды, которая прошла на стадионе ФК "Строгино", представительниц женского пола было не меньше, чем мужского. Больше того - они поддерживали футболистов громче всех. 

Сборная Ирана сыграет в группе B чемпионата мира с командами Марокко, Португалии и Испании. (Илья АНДРЕЕВ)

Расписание ЧМ-2018 по футболу - здесь
 

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