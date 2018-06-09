Женщинам в Иране закрыт доступ на футбол. Но не в России! Фото

Женщинам запрещено посещать футбольные матчи в Иране. На чемпионат мира это, разумеется, не распространяются, поэтому иранскую команду на стадионах России будут поддерживать не только мужчины, но и женщины.

На открытой тренировки команды, которая прошла на стадионе ФК "Строгино", представительниц женского пола было не меньше, чем мужского. Больше того - они поддерживали футболистов громче всех.

Сборная Ирана сыграет в группе B чемпионата мира с командами Марокко, Португалии и Испании. (Илья АНДРЕЕВ)

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