Жена Варди не боится ехать в Россию на ЧМ-2018

Жена нападающего сборной Англии Джейми Варди вместе с детьми отправится в Россию на чемпионат мира-2018, сообщает The Sun. По информации издания, они прибудут в Волгоград на частном самолете.

- Мы обеспечим себе дополнительную безопасность. Я беру детей с собой, поэтому не хочу рисковать, - заявила Ребекка Варди журналистам.

Ранее защитник англичан Дэнни Роуз заявил, что его семья не поедет на мировое первенство из-за расовых опасений.

Сборная Англии сыграет в группе G с командами Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

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