Жена Смольникова: "Прошу поддержать мужа. Это не конец света и может быть с каждым игроком"

Екатерина Смольникова в Инстаграме прокомментировала удаление мужа на 36-й минуте в матче чемпионата мира между сборными Уругвая и России (3:0).

- Дорогие друзья, знакомые и не друзья, просто люди! Я обращаюсь ко всем!, - написала Екатерина Смольникова. - Мне искренне жаль, что так вышло сегодня.



Игорь не хотел, я не представляю в каком он сейчас психологическом состоянии, ему очень не легко! Мне очень больно за него, он много работает и старается, и не этого он хотел.

Я прошу вас всех его поддержать, и не писать мне ваше мнение по поводу удаления и тем более оскорбления в его адрес. Это не конец света и может быть с каждым игроком.



Давайте верить в команду и в каждого игрока! Да, сегодня проиграли. Но тем не менее мы в 1/8 и надо верить и желать удачи.



А не быть псевдо болельщиками, которые переобуваются при проигрыше и бегут со стадиона раньше окончания матча. Искать виновных в поражении - это уже поражение!

Уругвай – Россия: за что удален Смольников?