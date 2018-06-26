Жена нападающего Бразилии Косты винит главного тренера сборной в травме мужа

Жена нападающего сборной Бразилии Дугласа Косты Луиза Рамос заявила, что в травме мужа виноваты слишком интенсивные тренировки главного тренера "пентакампеонов" Тите. Ранее стало известно, что 27-летний форвард пропустит 15-20 дней из-за повреждения мышц правого бедра.

- Он жаловался на боль после тренировок и говорил, что в "Ювентусе" все проходит легче, - приводит Seleсаo Brasileira слова супруги Косты. - Мы знаем, что его травма не так ужасна, как предыдущая, и надеемся, что он вернется в строй через 10 дней.

По предварительным данным, Коста сможет вернуться в состав лишь к полуфиналу или финалу чемпионата мира.

Бразилия после двух туров группового этапа набрала четыре очка. Завтра подопечные Тите проведут заключительный матч против Сербии на московском стадионе "Спартак".

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