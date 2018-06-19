03:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Жена Месси скучает по нападающему во время ЧМ-2018 в России


Жена нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо на своей странице в Инстаграме опубликовала фото с мужем и детьми. 30-летняя супруга скучает по своему супругу, уехавшему на чемпионат мира-2018. Сама она приедет в Россию после группового турнира.

"Всегда вместе, а с вами более чем когда-либо", - написала Рокуццо.

 

Siempre Juntos y con Vos mas que nunca❤️

Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) 18 Июн 2018 в 4:12 PDT

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ

К комментариям
1
Материалы других СМИ