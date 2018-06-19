Жена Месси скучает по нападающему во время ЧМ-2018 в России

Жена нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо на своей странице в Инстаграме опубликовала фото с мужем и детьми. 30-летняя супруга скучает по своему супругу, уехавшему на чемпионат мира-2018. Сама она приедет в Россию после группового турнира.

"Всегда вместе, а с вами более чем когда-либо", - написала Рокуццо.

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