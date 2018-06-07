Жена Месси приедет в Россию после группового этапа ЧМ-2018

Жена нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо планирует прилететь в Россию после завершения группового этапа ЧМ-2018, сообщает Caras. Сборная Аргентины в рамках групповой стадии чемпионата мира встретится встретится с Исландией (16 июня, "Спартак"), Хорватией (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).

В марте у супругов родился сын Чиро, поэтому Антонелла планирует присматривать за ним во время группового этапа турнира.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.