Жена Месси поздравила супруга с днем рождения. Фото

Жена нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо поздравила своего супруга с днем рождения. Сегодня аргентинскому форварду исполнился 31 год.

- С днем рождения, моя любовь! Мы тебя очень любим. Спасибо за то, что делаешь меня самой счастливой женщиной в мире! Спасибо за нашу семью - она является самым главным сокровищем. Надеюсь, ты будешь счастлив сегодня. Всегда с любовью, - написала Рокуццо в своем Инстаграме.

Добавим, что Месси поблагодарил свою супругу в комментариях под этой записью.

В настоящий момент Месси выступает в составе сборной Аргентины на чемпионате мира. Его сборная занимает 4-е место в группе D. Ей предстоит сыграть против Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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