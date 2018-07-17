Жена Икарди: "Говорила Сампаоли, что Мауро - лучшая "девятка" в аргентинском футболе"

Жена нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что сборная Аргентины плохо выступила на чемпионате мира-2018. По ее мнению, национальной команде нужен тренер с сильным характером.

- Аргентина сыграла плохо, - цитирует Нару журнал Gente. - Для того, чтобы что-то изменилось, нам нужен тренер с характером, который не позволит вмешиваться в процесс принятия решений. Я говорила Сампаоли, что Мауро является лучшей "девяткой" в аргентинском футболе, ведь он - настоящий лидер, капитан и обладает позитивным характером.

Напомним, Аргентина дошла до 1/8 финала чемпионата мира, где уступила Франции (3:4). Сампаоли был уволен с поста главного тренера сборной 15 июля.

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