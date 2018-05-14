Жена Игнашевича - о вызове мужа на ЧМ: "Наши планы на романтический отпуск рухнули, но я очень рада"

Наталья Игнашевич, жена защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, прокомментировала вызов своего мужа в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2018. 38-летний футболист по приглашению главного тренера национальной команды Станислава Черчесова заменит получившего травму защитника "Рубина" Руслана Камболова.



- Наши планы на романтический отпуск рухнули в один день, - написала Наталья Игнашевич в своем Инстаграме. - Но я очень рада такому неожиданному повороту. Играть на домашнем чемпионате мира это счастье!

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